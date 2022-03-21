Правительство начинает программу трудоустройство переселенцев, в рамках которой будет выплачивать предпринимателям по 6500 грн за каждого трудоустроенного.
Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Начинаем программу трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6500 гривень за каждого трудоустроенного", - сказал он.
По его словам, эти средства можно будет направлять на выплату заработной платы переселенцам.
Как сообщал УНИАН, вынужденные переселенцы в Украине будут ежемесячно получать по 2 тысячи гривень.
Также украинцы будут продолжать получать пособие по безработице, несмотря на военное положение.