Перерасчет пенсий связан с увеличением

Максимальная пенсия в Украине увеличится на 930 гривен. Перерасчет должны провести с 1 декабря.

Об этом пишет Обозреватель.

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря максимальная пенсия поднимется с 19 340 до 20 270 гривен. На такие выплаты могут рассчитывать украинцы, у которых минимум 35 лет стажа, а зарплата была выше среднего.

Столь высокую в Украине получают единицы. Выплаты у большинства пенсионеров составляют около 3000 гривен.

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Накопительные пенсии: что известно

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмигаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

Читайте такжеОктябрьское повышение пенсий коснется не всех пенсионеров: кто не получит доплатуВ июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года. Премьер отметил, что распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных является важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Согласно проекту, накопления будут взиматься из суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты. Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор: Анастасия Горбачева