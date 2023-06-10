Ведомство самостоятельно будет собирать информацию о доходах и имуществе членов семьи.

Министерство социальной политики разрабатывает упрощенный механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсации получают украинцы и на временно оккупированных территориях.

"Мы делаем цифровой инструмент, где человек только обращается с краткой заявкой о желании получить субсидию и указывает остальных членов семьи. А мы уже сами ищем информацию о доходах членов семьи, имуществе и так далее", - сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, в Пенсионном фонде заведены личные кабинеты для всех поставщиков услуг.

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"Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", - сообщила Жолнович.

Она также рассказала, что и на оккупированных территориях граждане также получают субсидии поскольку она монетизирована и приходит на карточки. Тем не менее, уже в середине лета будет проведена стандартная проверка и перерасчет полученных субсидий.

"С 1 июля мы проведем верификацию, но хотим делать ее абсолютно автоматически, чтобы люди не почувствовали неудобств по такой проверке", - пояснила Жолнович.

Она отметила, что пострадавшим от затопления жителям Херсонской области, чьи дома разрушены, не нужно будет возвращать средства, которые уже получены.

Тарифы на коммунальные услуги - последние новости

С 1 июня был введен единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны за кВт/ч. Вместо 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-ч.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, субсидия на покрытие тарифов увеличится. Это произойдет ввиду того, что станет больше людей, которым такая субсидия будет нужна после роста тарифа.

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 грн.

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