Массированные обстрелы россиянами объектов энергоинфраструктуры привели к большим разрушениям, которые нужно исправить до начала осенне-зимнего периода.

Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров назвал основные причины для повышения тарифа на электроэнергию. Он также пояснил, что изменится с ростом цен и на что нужны эти средства.

В эфире информационного телемарафона он заявил, что "главной причиной" подорожания электроэнергии является полномасштабная война, которую начала Россия.

"Начиная с 10 октября 2022 года начались массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. По объектам энергоинфраструктуры было запущено более тысячи ракет и дронов, из которых, к сожалению, 270 все же попали и привели к большим разрушениям в энергетике, которые должны быть решены. Они должны быть исправлены до начала следующего осенне-зимнего периода, чтобы украинцы не имели ограничений по получению и потреблению электроэнергии и тепла", - заявил Сафаров

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Он отметил, что повышение тарифа произошло не для того, чтобы улучшить финансовые показатели украинских энергетических компаний.

"Это все необходимо для того, чтобы у них появились оборотные средства, чтобы они осуществили необходимые ремонтные работы до начала следующего отопительного сезона. Поэтому этот тариф, в принципе должен привести к тому, что появятся деньги на восстановление, на самую масштабную за время независимости страны ремонтную кампанию, которую недавно начали все энергетические компании, с целью подготовки к следующему осенне-зимнему периоду", - сказал Сафаров.

В то же время замминистра энергетики отметил, что заявление ведомства о том, что до конца года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут повышаться, не означает, что тариф уже приблизился к реалиям рынка.

"На самом деле, если смотреть на ценообразование, сколько стоит себестоимость электроэнергии - это не меньше 4 гривень за кВт-ч. Но, 2,64 грн за киловатт - это тот минимум, который необходим для того, чтобы собрать средства и осуществить восстановительные работы. Поэтому, можем сказать, что это все равно ниже себестоимости. Но понимая трудную в целом ситуацию, понимая, что есть задача... обеспечить удачное прохождение следующего осенне-зимнего периода при условии отсутствия дополнительных массированных обстрелов, то как раз это и есть тот минимум, за который мы боролись", - пояснил Сафаров.

Он констатировал, что есть большой оборотный дефицит в энергетической отрасли, который составляет около 100 миллиардов гривень.

"Две государственные компании которые от него страдают - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые в принципе и компенсировали разницу между себестоимостью и тарифом. И для того, чтобы удерживать стабильную работу этих компаний, в том числе, необходимо это повышение тарифов", - отметил замминистра энергетики.

Повышение тарифа на эдектроэнергию - новости

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 июня Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения почти вдвое, до уровня 2,64 грн за кв-час. До этого в Украине действовал тариф 1,44 грн за потребление до 250 кВт-ч и за потребление больше этого объема стоимость составляла 1,68 грн за киловатт.

Министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что платежка за электричество увеличится в среднем на 250 гривень. При этом, субсидия на покрытие тарифов сохранится.

Увеличение тарифов для населения глава Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущапковский объяснял большой стоимостью восстановление энергетической инфраструктуры. Он отмечал, что экономически обоснованный тариф для домохозяйств составляет около 6 грн за киловатт-часов.

2 июня глава Минэнерго Галущенко сообщил, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться. Он добавил, что рост, который произошел с 1 июня, позволит провести ремонтную кампанию, стабилизировать энергосистему и соответствующим образом подготовиться к следующему сезону.

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