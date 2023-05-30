Второго этапа повышения тарифов до рыночных цен не планируется.

Платежка за электричество увеличится в среднем на 250 гривен, субсидия по покрытию тарифов останется, а второго этапа повышение тарифов не планируется. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга.

"Второго этапа повышения тарифов на электричество не предвидится. НКРЭКУ предлагали рыночный тариф в два этапа: первый тариф предлагали 2,88 гривны. Наши расчеты дали возможность уменьшить эту цифру до 2,64 гривен с точки зрения удержания стабильности системы и генерирующих компаний", - рассказал министр.

По словам Галущенко, субсидия на покрытие тарифов сохранится. Более того - она увеличится. Это произойдет ввиду того, что станет больше людей, которым такая субсидия будет нужна после роста тарифа.

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Галущенко отметил, что первые платежки за потребленное электричество поступят в июле. По словам министра, средняя семья будет платить за электричество примерно на 250 гривен больше, чем до сих пор.

Повышение тарифов на свет

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что с 1 июня тариф на электроэнергию увеличится до 2,64 гривен за киловатт.

Председатель Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущапковский объяснил, что увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"Для восстановления питания потребителей использовались временные схемы. Поэтому для обеспечения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", - пояснил он.

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