Курс гривни к евро установлен на уровне 31,08 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,08 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,59/26,61 грн/долл., к евро - на уровне 31,15/31,17 грн/евро.

Курс на 23 сентября:

Национальный банк Украины на четверг, 23 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Автор: Екатерина Жирий