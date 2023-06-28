Получить карту можно будет в отделениях и почтоматах "Новой почты".

В мобильном приложении "Приват24" после обновления появилась возможность перевыпустить пластиковую карточку, заказав новую с доставкой "Новой почтой" по Украине.

"Приват24 в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карточек - отныне клиенты могут заказать новую пластиковую карточку с доставкой по Украине в отделения и почтоматы "Новой почты", - говориится в сообщении пресс-службы банка.

Также в банке отметили, что был обновлен сервис "Добро", предназначенный для осуществления донатов на благотворительность.

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"Актуальные сборы и специальные проекты банка, государственные программы и благотворительные фонды - все в одном месте", - добавили в пресс-службе.

Работа "ПриватБанка" во время войны - последние новости

29 мая "ПриватБанк" остановил прием наличной валюты в терминалах самообслуживания. Почти месяц эту услугу можно было получить только в кассах отделений банка, что причинило значительные неудобства для клиентов банка.

Уже 22 июня "ПриватБанк" возобновил прием иностранной валюты в терминалах самообслуживания. Причину остановки действия услуги администрация финансового учреждения не сообщала.

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