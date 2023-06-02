Теперь провести такие операции можно только в кассе банка.

Украинский "ПриватБанк" приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания.

Об этом пишет "Минфин" со ссылкой на пресс-службу банка. "В настоящее время отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения таких услуг теперь необходимо обращаться в кассы отделений банка. Причину остановки приема валюты в пресс-службе не объяснили.

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"ПриватБанк" не принимает доллары и евро в терминалах: детали

Как известно, "ПриватБанк" был единственным украинском банком, принимающим иностранную валюту через терминалы.

Специлист "Ощадбанка" Антон Тютюн рассказал, что они запускали такую услугу еще в 2020 году, однако закрыли ее через несколько месяцев. Проблема заключалась в том, что клиенты банка использовали старые и поврежденные купюры. "Увы, кроме как на инкассо девать их некуда", - объяснил Тютюн.

Сейчас неизвестно, возобновит ли банк прием иностранной валюты в будущем.

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