В ночь на 18 июня банк будет проводить плановые регламентные работы.

С 00:30 до 06:00 18 июня операции с банковскими картами "ПриватБанка" будут недоступны, в связи тем, что банк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра.

Как сообщает пресс-служба "ПриватБанка", все работы с картами будут приостановлены. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка

"Во время проведения работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с картами. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

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В банке объясняют, что обычно такие работы проводятся ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Поэтому в "ПриватБанке" попросили клиентов учесть интервал проведения работ при совершении покупок или переводов.

"ПриватБанк" и прием наличных в терминалах

С 29 мая 2023 года "ПриватБанк" приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания. Причину остановки приема валюты тогда в пресс-службе не объяснили.

Для получения таких услуг приходилось обращаться в кассы отделений банка.

С 22 июня 2023 года "ПриватБанк" возобновит прием иностранной валюты в терминалах самообслуживания.

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