Впервые за 4 года в Украине будет первичный профицит бюджета.

Политика правительства в дальнейшем будет направлена на снижение государственного долга, чтобы не перекладывать долговое бремя на будущие поколения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время представления проекта государственного бюджета на 2022 год в парламенте.

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"В следующем году государство планирует уменьшить объем заимствований на 60 млрд грн для финансирования госбюджета, то есть политика правительства в дальнейшем будет направлена на снижение государственного долга, чтобы не перекладывать долговое бремя на будущие поколения. Такая ответственная позиция отличает нас на фоне других развивающиеся страны, что отмечают экономические инвесторы, но и крупнейших экономик мира", - отметил Марченко.

По его словам, учитывая значительно большую для Украины стоимость привлечения финансирования, государство не может себе позволить жить в долг, поэтому Министерство финансов проводит взвешенную долговую политику.

"Расходы по государственному долгу сократятся в 2022 году на 48 млрд грн и предусмотрены в сумме 574 млрд грн, из которых на погашение долга будет направлено 393 млрд грн, на обслуживание долга – 181 млрд грн. Впервые за 4 года мы будем иметь первичный профицит бюджета. Это означает, что наши доходы будут полностью покрывать наши расходы за минусом обслуживания долга", - сказал глава Минфина.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП – около 4%.

Автор: Екатерина Жирий