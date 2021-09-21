По словам министра, главный финансовый документ нашей страны является "бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее".

Министр финансов Сергей Марченко начал представлять в зале парламента проект государственного бюджета Украины на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления глава Минфина отметил, что в этом году бюджетный процесс кардинально отличается от предыдущих бюджетов за последние 30 лет.

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"Впервые в истории независимой Украины бюджет разрабатывался на основе Бюджетной декларации, которая была поддержана парламентом. Он базируется на программных документах правительства и учитывает ключевые направления развития, которые определены президентом и Верховной Радой", - сказал Марченко.

По его словам, главный финансовый документ нашей страны является "бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее".

"В 2022 году важнейший приоритет - это медики, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, военные, которые защищают Украину, ветераны войны, которым мы бесконечно благодарны за отвагу и мужество", - сказал глава Минфина.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

Автор: Екатерина Жирий