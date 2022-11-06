Большая часть украинских налогов и сборов, которые оплатят бизнес и население до бюджета в 2023 году, пойдет на оборонные нужды.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей Facebook-странице, что на нужды ВСУ и безопасность выделено почти 1,1 трлн гривень.
В главные четыре статьи расходов вошли также:
- социальные программы и пенсии - почти 450 млрд грн
- здравоохранение - 176 млрд грн
- образование - 156 млрд грн
"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, который был принят на этой неделе", - написал Шмигаль.
Он добавил, что дефицит в более чем 20% ВВП планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведутся переговоры о новых программах финансирования.
Госбюджет на 2023 год
3 ноября 2022 года парламент принял госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом.
Шмигаль предупредил, что в связи с продолжением военных действий дефицит государственного бюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов.
Впоследствии в Кабмине сообщили, что расходы на содержание всей системы центральных органов исполнительной власти в следующем году будут сокращено на 22%.