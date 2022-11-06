Среди главных статей расходов соцпрограммы и пенсии, образование и здравоохранение.

Большая часть украинских налогов и сборов, которые оплатят бизнес и население до бюджета в 2023 году, пойдет на оборонные нужды.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей Facebook-странице, что на нужды ВСУ и безопасность выделено почти 1,1 трлн гривень.

В главные четыре статьи расходов вошли также:

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социальные программы и пенсии - почти 450 млрд грн

здравоохранение - 176 млрд грн

образование - 156 млрд грн

"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, который был принят на этой неделе", - написал Шмигаль.

Он добавил, что дефицит в более чем 20% ВВП планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведутся переговоры о новых программах финансирования.

Госбюджет на 2023 год

3 ноября 2022 года парламент принял госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом.

Шмигаль предупредил, что в связи с продолжением военных действий дефицит государственного бюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов.

Впоследствии в Кабмине сообщили, что расходы на содержание всей системы центральных органов исполнительной власти в следующем году будут сокращено на 22%.

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