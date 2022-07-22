Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25%.

Изменение Национальным банком официального курса гривни к доллару будет иметь определенное влияние на украинцев в зависимости от того, как они получают доходы.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Для обычных граждан - зависит от того, в каком виде они получают доходы, какие товары они покупают - конечно, это решение будет иметь определенные эффекты. Для тех граждан, которые получают доходы в гривне, стоимость жизни несколько вырастет из-за определенного переноса коррекции обменного курса на цены, на инфляцию, хотя, по нашему мнению, по нашим оценкам этот перенос не будет значительным - у нас инфляция намного больше повышается из-за эффектов войны на предложение товаров, на стоимость логистики, на стоимость товаров на мировых товарных рынках", - сказал Николайчук.

По его словам, при этом для тех граждан, которые, например, продают свои товары и услуги на зарубежных рынках и получают поступления в иностранной валюте, эквивалент доходов в гривне вырастет.

Николайчук отметил, что Нацбанку будет легче удерживать ситуацию на валютном рынке сбалансированной, и это решение, в том числе, направлено на избежание макрофинансовой дестабилизации.

"Так же и для бюджета это решение является достаточно выгодным, поскольку бюджет часть своих доходов получает от налогов на импорт, понимая, что импорт в гривневом эквиваленте вырастет, его стоимость, выше будут и доходы бюджета. Так же сейчас правительство получает значительную часть своего финансирования в виде средств от официальных партнеров как кредиты, гранты в валюте и, собственно, в гривневом эквиваленте из-за нашего решения его возможности финансировать дефицит бюджета за счет внешних ресурсов растут", - отметил замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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