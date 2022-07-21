Национальный банк принял решение снизить официальный курс гривны сразу на 25 процентов – по 29,25 грн до 36,57 грн за доллар США. Это стало логичным продолжением политики постепенной валютной либерализации, которую начал осуществлять центробанк с начала мая, в связи с существенным давлением как внутренних, так и внешних факторов на нашу национальную финансовую систему.

Стоит упомянуть, что решение об установлении официального курса на уровне 29,25 грн за доллар было принято в первый день полномасштабного вторжения российского кровавого агрессора на нашу землю. Тогда оно вместе с другими валютными ограничениями позволило стабилизировать финансовую систему государства и на некоторое время замедлить инфляционные процессы.

Решение Нацбанка приблизить официальный курс гривны к рыночному уровню теперь усилит позиции украинских экспортеров

В частности, украинские беженцы получили возможность проводить карточные расчеты заграницей по приближенным к официальному курсу, украинские импортеры завозили критические для экономики товары без уплаты пошлин также по официальному курсу.

Однако в то же время реальный курс гривны начал стремительно ослабляться. Разница между официальным зафиксированным и рыночным показателем стала очень ощутимой. Особенно от этого проигрывали экспортеры, которые вынуждены были продавать свою выручку по официальному курсу, который на несколько десятков процентов отличался от рыночного.

То есть мало того, что из-за преступных действий военных российских "пиратов" украинские морские порты оказались заблокированными, что существенно уменьшило наши экспортные возможности, еще и те экспортеры, которые продолжали несмотря на все сложности свою работу, не спешили завозить всю заработанную выручку в страну, поскольку не хотели ее продавать по заниженному официальному курсу. Как правило, конвертировали только критически важные расходы: закупку сырья, оплату заработной платы работникам и тому подобное.

Возникает логичный вопрос: а для чего привязывать официальный курс гривны к доллару, если украинский вектор однозначно направлен в сторону Европейского Союза?

Решение Нацбанка приблизить официальный курс гривны до рыночного уровня теперь усилит позиции украинских экспортеров и будет мотивировать их еще активнее работать и наполнять украинскую экономику валютной выручкой. Кстати, IT-сектор, который является важным источником привлечения валюты в страну, уже радушно приветствовал ослабление официального курса гривны.

За первые 5 месяцев 2022 года экспортная IТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере 3,2 млрд долл. США. На 1 июня 2022 года ИТ компании и частные лица-предприниматели, работающие в ИТ отрасли перечислили в бюджет налогов и сборов на сумму 30 млрд гривен.

На решение Центробанка также повлияло процветание "Карточного туризма" на фоне значительной разницы курсов. Иными словами, через различные схемы некоторые дерзкие дельцы активно начали выводить валюту из страны, зарабатывая на этом спекулятивные прибыли. Также в течение мая-июня валютный рынок был перегрет спросом на наличную валюту для покупки подержанных автомобилей за рубежом, пока действовал безналоговый режим ввоза.

Все дисбалансы на валютном рынке вынужден был финансировать Национальный банк за счет золотовалютных резервов государства. И они, в конце концов, заметно похудели с начала года на 36 процентов. Так, если по состоянию на начало 2022 года они достигали 31 млрд долларов, то в июле насчитывают около 22,8 млрд долларов. И если ничего не делать, то они бы продолжали уменьшаться.

На самом деле, решение Нацбанка об ослаблении официального курса гривны нельзя назвать неожиданным, ведь до этого уже были сделаны подготовительные шаги накануне. В частности, Нацбанк недавно либерализовал валютообменные операции для банков, а Верховная Рада отменила критический импорт и вернула сборы на импортные операции.

В ближайшее время ситуация на валютном рынке страны должна стабилизироваться

В условиях продолжения разрушительной войны и сложной ситуации в финансовой системе государства приходится принимать непопулярные решения, чтобы избежать еще худших последствий для экономики. Особенно когда на это давят также внешние факторы. Например, в виде ослабления курса евро и усиления доллара США, к которому Нацбанк решил привязать курс гривны с начала полномасштабного российского вторжения.

Здесь, кстати, возникает логичный вопрос: а для чего привязывать официальный курс гривны к доллару, если украинский вектор однозначно направлен в сторону Европейского Союза? И, к тому же, мы недавно уже стали кандидатами в члены ЕС. Поэтому, возможно, логичнее было привязать официальный курс национальной валюты к евро.

Безусловно, новый официальный курс гривны станет одной из причин подорожания импортных товаров. В частности это будет касаться роста стоимости топлива, которая закладывается в цену многих продуктов, которые так или иначе надо доставлять конечным потребителям. Поэтому уровень инфляции в ближайшие месяцы может ускориться до 30 процентов в годовом выражении.

Также спекулянты в обменниках будут пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы раскатать курс и заработать на панике граждан. Это уже можно наблюдать. В некоторых обменниках курс на покупку доллара уже начал тестировать отметку 39 гривен, а евро – 40 гривен.

Украинцам не надо поддаваться на эти провокации и не стоит в панике скупать валюту без необходимой нужды. В ближайшее время ситуация на валютном рынке страны должна стабилизироваться. Этому будет способствовать увеличение поступления экспортной выручки, рост внешней финансовой помощи от зарубежных друзей и партнеров Украины, а также есть хорошие шансы возобновить экспорт украинского зерна через заблокированные порты. Не будем собственноручно углублять наши проблемы.