Общая сумма, которую предполагается направить на жилищные субсидии, составляет 38,4 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

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При этом, общая сумма, которую предполагается направить на жилищные субсидии, составляет 38,4 млрд грн.

Отмечается, что при планировании расходов на финансирование субсидий важными факторами являются количество получателей этого вида социальной поддержки и размер начисленных субсидий, а на эти показатели, в свою очередь, влияют уровень доходов населения и установленные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

"Поэтому важным приоритетом политики правительства в следующем году является ускоренный рост заработных плат и других доходов, особенно социально уязвимых категорий, и сохранение действующего уровня тарифов на энергоносители, в частности тепловую энергию", - сообщает министерство.

Пока все жилищные субсидии за август текущего года профинансированы еще 1 сентября для проведения выплат получателям через учреждения банков и почту. На эти расходы направлено почти 1 миллиард гривень.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Анна Бредихина