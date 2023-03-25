Европейская комиссия оценивает потенциальную прибыль от инвестиций примерно в 2,6 процента, чтобы помочь финансировать послевоенное восстановление.

ЕС изучает юридические варианты использования российских валютных резервов, замороженных в блоке, в том числе их инвестирование для получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.

Европейская комиссия ожидает получить доход в размере около 2,6% от инвестиций в замороженные активы, принадлежащие центральному банку России. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии, который будет обсуждаться на совещании экспертов во вторник.

"Среди государств-членов ЕС существует консенсус в отношении того, что важно очень и очень тщательно изучить, что можно сделать в соответствии с данными нам инструкциями. То, что будет сделано, должно соответствовать законодательству ЕС и международному праву. Мы находимся в исключительной ситуации, и, вероятно, любое решение, которое мы примем, будет иметь характер, которого раньше не было", - сказал Politico Андерс Анлид, шведский дипломат, которому поручено возглавить группу.

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В документе Еврокомиссии разъясняются правовые основания для инвестирования в российские активы, а также связанные с этим риски, и даны оценки возможной доходности инвестиций.

Учитывая, что вторжение России в Украину равносильно "исключительному и грубому нарушению" международного и гуманитарного права, Еврокомиссия считает, что она может обосновать свои доводы в пользу инвестирования активов российского центробанка и получения прибыли в пользу Украины в соответствии с международным правом.

"Похоже, это оправдывает не только беспрецедентные ограничительные меры, принятые до сих пор, но и столь же исключительную меру, направленную на компенсацию ущерба, причиненного этими нарушениями", - говорится в документе и добавляется, что это потребует корректировки санкционного регламента ЕС.

В соответствии с санкционным режимом ЕС, если и когда санкции будут сняты, владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре до того, как активы были заморожены. Но любые доходы, превышающие это, могут быть присвоены, считает Еврокомиссия, и использованы для восстановления Украины.

"Если активное управление позволяет получать прибыль сверх той, которая оговорена в договоре, то владельцы управляемых активов не должны извлекать выгоду из этой прибыли после отмены санкций", - сказано в документе.

Количественная оценка этих доходов зависит от того, сколько денег вложено и как.

ЕС считает, что около двух третей из 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, замороженных в странах G7, ЕС и Австралии, в настоящее время находятся в Евросоюзе, в том числе 191 миллиард евро в Бельгии и 21 миллиард евро в другой неназванной стране ЕС. "Появляющиеся сейчас подробности, как правило, подтверждают эту первоначальную оценку", - говорится в документе.

Но Еврокомиссия еще не знает полностью, где хранятся резервы российского центрального банка, и включила обязательство сообщать об их местонахождении в свой последний пакет санкций против России, чтобы попытаться получить более ясную картину.

Комиссия пишет, что вложение этих миллиардов в "ликвидные активы с высоким рейтингом" с относительно коротким сроком погашения может принести "значительный годовой доход со средним значением около 2,6 процента".

Инвестиции в акционерный капитал принесут более высокую прибыль, но более рискованный класс активов может привести к убыткам до 4 миллиардов евро в год, что повлечет за собой "политические и финансовые последствия", если ЕС возместит России убытки, понесенные при инвестировании ее активов, тогда как "риск убытков по краткосрочному портфелю с высоким кредитным качеством при текущей доходности кажется очень маловероятным".

Тем не менее, "убытки никогда нельзя исключать", и поэтому вопрос о том, "кто несет какой-либо остаточный риск в случае таких убытков… потребует четкого юридического ответа", пишет Еврокомиссия.

Замороженные активы РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Европейский союз пытается найти и заморозить активы российских миллиардеров, находящихся под санкциями. Блок уже заморозил активы на сумму 20,9 млрд евро. Но если учесть, что в 2019 году общий объем инвестиций РФ в ЕС оценивался в €136 млрд, то ЕС нужно найти и заморозить еще €115 млрд.

Ранее сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

В октябре главы стран-членов ЕС поручили Европейской комиссии подготовить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины. В феврале Еврокомиссия предложила ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах России, а также российских компаний и физических лиц.

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