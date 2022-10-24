В частности, Германия открылась для украинских заробитчан и здесь зарплаты около 2 тысяч евро.

Украинские беженцы в Европе сейчас имеют гораздо больше возможностей трудоустроиться в Польше, Чехии и Германии, чем это было до полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщила руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко в эфире информационного телемарафона.

"В Польше вакансий действительно хватает, даже если смотреть в перспективу. С начала полномасштабной войны 430 тысяч вновь прибывших граждан были трудоустроены в Польше", - сказала она.

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По словам Кузенко, Польша имеет рабочие места и готова обеспечить украинцев работой.

"Чехию выбирают примерно 10% украинцев, заработная плата здесь колеблется от 770 до 1 250 евро... Это вакансии в основном в машиностроительной и автомобильной отраслях", - пояснила эксперт.

По ее словам, Румыния также стала новым направлением труда для украинцев, однако здесь в основном физический труд. Заработная плата около 400-500 евро.

"Германия открылась для украинских заробитчан и здесь зарплаты около 2 тысяч евро. Если до войны Германия трудоустраивала высококвалифицированных специалистов, то сейчас рынок труда открыт для работников с меньшими компетенциями", - отметила Кузенко.

Украинские беженцы в Европе - что известно

После начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

В целом количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигла почти 4,2 миллиона

22 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ударами по украинской критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

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