Этот сценарий станет реальным в случае затягивания войны.

При наихудшем сценарии Украину могут покинуть еще до 5 млн граждан, кроме 1,2 млн, которые уже выехали из страны с 24 февраля.

Как сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам государственной службы, об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"С 24 февраля по 19 сентября из Украины выехали около 8,4 млн человек. Въехали за это время – 7,2 млн. Сейчас за рубежом находятся 1,2 млн человек из Украины. Весомую часть из них, кроме женщин с детьми, составляют малое пограничное движение, командировки, отпуска, выезд иностранцев в первые дни войны, пересечение границ с целью льготного ввоза автомобилей, и тому подобное", - цитирует пресс-служба Либанову.

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Она предполагает, что, кроме более миллиона украинцев, которые уже находятся за рубежом, Украина может дополнительно потерять не менее 500-600 тысяч человек. В то же время максимальное количество эмигрантов может достичь 5 млн. Этот сценарий станет реальным в случае затягивания войны. При таких условиях существует риск, что после отмены военного положения к украинкам с детьми начнут переезжать мужчины.

"В мире происходит жесткая конкуренция за трудовые ресурсы. Европа стареет сильнее Украины и компенсирует это старение эмигрантами. Уехавшие украинцы являются хорошо образованными, значительную их часть составляют дети школьного и студенческого возраста. Поэтому, если эта волна эмигрантов пробудет в Европе больше года, есть риск, что большинство не вернется домой", - подчеркнула директор Института демографии и социальных исследований.

Либанова отметила важность коммуникации с гражданами за рубежом, чтобы избежать наиболее негативного сценария.

"Люди должны чувствовать себя украинцами и сохранять связи с Украиной. Для этого нужны усилия как на уровне государства, так и местных громад, школ, садиков, работодателей. Важно, чтобы работодатели сохраняли занятость работников, выехавших из Украины. Иначе после войны потеряем рабочую силу. Отмечу, что с началом войны в Украину вернулись около 180 тысяч мужчин, уехавших из страны ранее. Они возвращались сознательно, с решением защищать свою страну. На такой уровень сознательности делаем ставку, когда анализируем перспективы возвращения украинцев из-за рубежа", - отметила Либанова.

Украинские беженцы

Президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за войны более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более 5 млн из них выехали за границу.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре, подавляющее большинство (91%) опрошенных украинских граждан хотят оставаться жить и работать в Украине.

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