В НБУ ожидают, что в 2024 году отток валюты сократится.

Украинцы за рубежом начинают генерировать достаточно значительный отток валюты из страны, который отображается в статье "путешествия" в импорте услуг платежного баланса. В 2022 году этот отток был почти 20 млрд долларов, в прошлом году он сократился – 18 млрд долларов. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

"Если говорить об объеме расчетов украинских банков с международными платежными системами, то начиная с апреля 2023 года это около $35 млн в день. Он, в частности, включает использование украинскими гражданами за рубежом карточек украинских банков. Мы не видим каких-то всплесков", – указал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

В то же время в НБУ добавили, что на этот год ожидают, что объемы импорта по статье "путешествия" сократятся до 13 млрд долларов. Это прежде всего связано с адаптацией наших мигрантов за рубежом. Отчасти это также связано с изменением налоговой резидентности нашими мигрантами.

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Валютный рынок

Ранее УНИАН писал, что в 2023 году украинские банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Для сравнения, еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долларов.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,89 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

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