Курс гривни к евро установлен на уровне 41,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,89 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 11 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,00 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,85/37,91 грн/долл., евро – 40,97/41,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 января подорожал на 10 копеек – до 38,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении также подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева 29 января подорожал на 2 копейки – до 38,32 грн/доллар (продать доллар можно за 38,20 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, остался на уровне 41,85 грн/евро (курс продажи – 41,70 грн/евро).

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