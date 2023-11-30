Среди изменений - разрешение на оплату ряда услуг для студентов за рубежом.

Национальный банк в очередной раз смягчил ряд валютных ограничений. Как сообщила пресс-служба регулятора, изменения будут действовать уже с 1 декабря.

Так, Нацбанк отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Отмечается, что это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

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Также расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии РФ против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины.

"В соответствующий перечень добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения или реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств, которые являются его неотъемлемой частью", - говорится в сообщении.

Кроме этого, регулятор разрешил оплату услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. В частности: оплату за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития до учебных офисов, питание, страхование, медицинских услуг в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи.

Последнее изменение - это разрешение экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями. Как пояснили в НБУ, это сделано для обеспечения возможности страхования рисков во время вооруженной агрессии РФ против Украины с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок и обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины.

Смягчение валютных ограничений

Национальный банк с 29 августа смягчил валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам. В частности, регулятор впервые с начала полномасштабной войны разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривень в эквиваленте в одном банке.

Тогда же НБУ увеличил со 100 тысяч гривень до 200 тысяч гривень в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

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