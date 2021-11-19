С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7%, до 78,4 миллиона штук.

Общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за январь−сентябрь 2021 года составило 5,655 млрд, что на 31,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, сумма таких операций составила 3,631 трлн грн, что на 29,3% больше, чем в 2020 году.

Анализ распределения безналичных операций по их видам показывает, что в январе–сентябре 2021 года, как и ранее, больше всего операций с использованием карточек по количеству приходилось на расчеты в торговых сетях – 52,3% (или 2 655,4 млн); по сумме – на переводы с карты на карту – 43,3% (или 953,7 млрд грн).

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При этом средняя сумма одной операции в торговой сети по итогам трех кварталов составила 232 грн (год назад – 223 грн), а операции по переводу с карты на карту – 1 490 грн (год назад – 1 438 грн).

С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7%, до 78,4 млн шт. Количество бесконтактных карт за этот период выросло почти на треть (на 30%) до 17 млн карт.

"Благодаря популярности бесконтактных и токенизированных карт лишь четверть операций по сумме и по количеству осуществлялись в торговых POS-терминалах с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные операции (73,5%) – это бесконтактные операции (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма составила 448,5 млрд грн за три квартала 2021 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом году продолжалось устойчивое расширение инфраструктуры для безналичных расчетов. Количество пунктов продажи, принимающих платежные карты, с начала 2021 года выросло на 11,2% – до 363,5 тысяч.

Кроме этого, на 11,4% за три квартала этого года выросла сеть торговых POS-терминалов в Украине – до 417,6 тыс. Из них свыше 90% обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

Как сообщал УНИАН, ранее член правления "Ощадбанка" Антон Тютюн сообщил, что согласно исследованию, около 30% населения в Украине не имеют банковских счетов. При этом в Украине очень развит рынок бесконтактных платежей.

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Автор: Екатерина Жирий