Платежная система Mastercard планирует полностью обновить все банковские карты уже к 2033 году.

Во всем мире кардинально изменятся банковские карты. Пока что речь идет о картах международной платежной системы Mastercard. Однако не исключено, что и другие системы последуют примеру конкурента.

О том, что изменится в картах и какую особенность они потеряют, сообщает издание BBC.

Так, система Mastercard планирует полностью обновить все банковские карты уже к 2033 году. Сообщается, что компания намеренна прекратить выпуск устройств с магнитной полосой. Такие "пластиковые деньги", без чипа, пин-кода или отпечатка пальца, уже много лет считаются устаревшими и небезопасными.

В Mastercard хотят полностью убрать все карты с магнитной полосой. В Европе и многих других регионах банки будут выпускать только новые устройства уже с 2024 года.

Кардинальное изменение системы компания Mastercard обосновывает современными требованиями безопасности. Новые карты с чипом или пин-кодом, а также с отпечатком пальца, куда лучше защищены от взлома.

Читайте такжеВ Украине дорожает аренда жилья. Где и почем можно снять квартируКомпания Mastercard утверждает, что является первой платежной сетью, которая постепенно отказалась от этой технологии. Представители корпорации считают, что сейчас пришло время начать поэтапный отказ от магнитной полосы. В дальнейшем это откроет для банков новые возможности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине значительно уменьшилось количество безработных.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко