Во всем мире кардинально изменятся банковские карты. Пока что речь идет о картах международной платежной системы Mastercard. Однако не исключено, что и другие системы последуют примеру конкурента.
О том, что изменится в картах и какую особенность они потеряют, сообщает издание BBC.
Так, система Mastercard планирует полностью обновить все банковские карты уже к 2033 году. Сообщается, что компания намеренна прекратить выпуск устройств с магнитной полосой. Такие "пластиковые деньги", без чипа, пин-кода или отпечатка пальца, уже много лет считаются устаревшими и небезопасными.
В Mastercard хотят полностью убрать все карты с магнитной полосой. В Европе и многих других регионах банки будут выпускать только новые устройства уже с 2024 года.
Кардинальное изменение системы компания Mastercard обосновывает современными требованиями безопасности. Новые карты с чипом или пин-кодом, а также с отпечатком пальца, куда лучше защищены от взлома.
Читайте такжеВ Украине дорожает аренда жилья. Где и почем можно снять квартируКомпания Mastercard утверждает, что является первой платежной сетью, которая постепенно отказалась от этой технологии. Представители корпорации считают, что сейчас пришло время начать поэтапный отказ от магнитной полосы. В дальнейшем это откроет для банков новые возможности.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине значительно уменьшилось количество безработных.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Стало известно, когда баржа с херсонскими арбузами дойдет до Киева
- В Украине начнут выдавать зарплаты в электронной гривне: кто первый на очереди
- В Украине существенно подскочили цены на аренду квартир
- Биткоин может "взлететь" до 50 тысяч долларов - прогноз
- В Украине изменят порядок выплаты декретных: кого это коснется