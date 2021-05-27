Вне больших городов клиенты часто не имеют возможности оплатить платежи картами.

Около 30% населения в Украине не имеют банковских счетов. При этом в Украине очень развит рынок бесконтактных платежей.

Об этом сообщил член правления «Ощадбанка» Антон Тютюн в ходе конференции, посвященной безналичным платежам в Украине.

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«Согласно последним исследованиям, около 30% населения в Украине не имеют банковских счетов. Это большая возможность для всех привлечь этот сегмент клиентов в банки», - сказал он.

«Украина была 12-й или 13-й страной в мире, которая внедрила расчеты смартфонами. Наша система NFC-расчетов платежными картами в метрополитене признана одной из лучших в мире. Мы одни из первых внедрили систему расчета телефонами по технологии PIN-on-Glass, когда мобильный телефон для торговцев, для малого и среднего бизнеса становится платежным терминалом. У нас внедрены и очень активно развиваются технологии дистанционной верификации, идентификации - такие системы, как Bank ID, «Дія» показывают быстрые темпы роста и идут на пользу клиента», - отметил Тютюн.

Несмотря на такое развитие, по словам члена правления «Ощадбанка», в Украине достаточно много проблем: большая часть экономики находится в тени, поэтому зона cashless должна расти.

«У нас недостаточно развита инфраструктура, и особенно это касается регионов вне больших городов, где клиенты часто не имеют возможности оплатить картами или своими устройствами платежи. Стоимость наличных все еще ниже, чем стоимость безналичных, так исторически сложилось, и мы постепенно движемся, меняем эту тенденцию», - подчеркнул Тютюн.

«Ощадбанк» и безналичные платежи

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Прибыль банка за 2020 год составила 2,78 млрд грн.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, объемы безналичных платежей в Украине в 2020 году продолжили расти и составили 55% всех расчетных операций против 50,3% в 2019 году, а 6 лет назад этот показатель составлял лишь 25%.

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Автор: Екатерина Жирий