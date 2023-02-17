Восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления, отметил премьер-министр.

Украинцы подали через "Дию" более 325 тысяч сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье из-за российской агрессии против Украины.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, об этом шла речь на совещании с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры и Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

"Во исполнение поручений президента Владимира Зеленского правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилом секторе. Сейчас через "Дию" украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья. Проанализировали их в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны, определили три направления возмещения: на текущий ремонт, на капитальные ремонтные работы и на полное восстановление разрушенного жилья", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. Именно на это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов.

Он также отметил, что весь путь от подачи заявки и до восстановления должен быть четким и простым.

"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий РФ", - добавил премьер-министр.

Война в Украине и репарации

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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