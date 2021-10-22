Кабмин уже нарабатывает законопроект о косвенных методах налогового контроля.

Украинцам придется платить налог за расходы, если они не смогут объяснить происхождение денег на ценную покупку.

Об этом заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире национального телеканала.

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"Если человек в будущем захочет купить какой-то дорогой актив – квартиру, автомобиль, драгоценности, и у него в этом случае могут спросить, а откуда у тебя эти деньги... Это называется косвенные методы налогового контроля", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что у украинцев сейчас есть возможность амнистировать свои доходы, потому что Кабмин уже нарабатывает законопроект о косвенных методах налогового контроля.

Добровольное одноразовое декларирование:

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.

Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.

Автор: Богдан Слуцкий