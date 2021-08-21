Такой уровень выплат возможен с запуском накопительной системы.

Украинцы могут получать пенсию на около 7 тысяч гривен. На такой размер выплат смогут рассчитывать только граждане с полным страховым стажем из солидарной и накопительной систем.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Согласно подсчетам, при взносах 4% от заработной платы и доходности + 0,25% в месяц выше уровня инфляции украинцы смогут накопить на достаточно высокую пенсию.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, как изменится с сентября процедура выплаты пенсийПравда, для этого должны быть выполнены следующие условия:

заработная плата должна быть на уровне 15 тысяч гривен в месяц;

общий стаж – от 35 лет;

ежемесячно откладывать 2% от зарплаты на пенсионный накопительный счет из уплаченного НДФЛ и дополнительные 2% от зарплаты из сумм ЕСВ, оплаченные работодателем;

после выхода на пенсию получает выплаты по накопительной системе 15 лет;

весь период накопленные деньги работают с доходностью +0,25% выше уровня инфляции в месяц;

украинец получает пенсию по солидарной системе в размере 3,6 тысячи гривен.

Если все условия соблюдены, то средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит 3,1 тысячи гривен. Таким образом, общая сумма пенсии по солидарной и накопительной системам составит более 6,7 тысячи гривен, а это 45% от расчетной зарплаты.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы через 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственных пенсий.

Автор: Анастасия Горбачева