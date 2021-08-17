По словам экономиста, за 35 лет стажа со средней зарплатой в Украине в 15 тысяч грн до пенсионного возраста накопить получится чуть больше 250 тысяч грн.

Запуск в Украине накопительной пенсии - это перераспределение потоков, а не реформа.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

Читайте такжеУкраинцам анонсировали увеличение пенсии в два раза: озвучено условие

"Украинское правительство не оставляет идеи ввести второй уровень пенсионной системы - так называемую обязательную накопительную систему. Она должна существовать параллельно с действующей сейчас солидарной системе. Минсоцполитики недавно еще раз заверил, что работа двух систем не ударит по карману ни граждан, ни работодателей. Замысел служащих в том, чтобы отбирать часть средств у Пенсионного Фонда, и отдавать их в управление частным компаниям. 2% планируется взять по ЕСВ (эти деньги у нас идут в Пенсионный фонд), еще 2% - по НДФЛ", - отметил Уманский.

По словам экономиста, за 35 лет стажа со средней зарплатой в Украине в 15 тысяч гривень до пенсионного возраста накопить получится чуть больше 250 тысяч гривень.

"Наш премьер-министр даже заявил, что сбор в 4% позволит до выхода на пенсию накопить миллион гривень. Но простой подсчет показывает, что за 35 лет стажа со средней зарплатой в Украине в 15 тысяч гривень до пенсионного возраста накопить получится чуть больше 250 тысяч гривень. То есть, названную сумму придется откладывать 140 лет. Может мы чего-то не знаем и в Кабмине разработали эликсир бессмертия? Или все-таки глава правительства просто берет сказочные цифры с потолка?", - отметил экономист.

Риски введения накопительной системы в обязательном порядке:

Давление на Пенсионный фонд

"После снижения ЕСВ правительством Яценюка он остается стабильно дефицитным. Бюджет ежегодно направляет миллиарды гривен, чтобы перекрыть потребность в средствах. Правительство предлагает откусить от него еще часть средств и передать их частным компаниям. К тому же новая пенсионная система потребует создания новых органов, финансирование которых также ляжет на плечи госбюджета. Как Кабмин планирует закрывать эту дыру - известно. Из госбюджета", - отметил эксперт.

Инфляция

"При выходе на заслуженную пенсию может оказаться, что ваши накопления за десятки лет работы обесценились до мизерной суммы", - заявил экономист.

Чувствительность к кризисам

"Как показывает практика, накопительная система во время экономического кризиса менее стабильна. Думаю, никому не нужно объяснять, что для Украины этот риск особенно актуален", - отметил эксперт.

Ненадежность частных пенсионных фондов

"Вы можете вообще потерять свои накопления, если ваш фонд внезапно "лопнет". Никаких гарантий на такой случай не существует. В любом случае вернуть удастся далеко не все", - заявил эксперт.

"В сухом остатке, все это больше похоже на перераспределение потоков, а не на заботу об украинцах. И через некоторое время мы можем увидеть не единичные протесты обманутых вкладчиков, а многотысячные митинги обманутых накопителей. Солидарная система действительно нуждается в реформировании. Но краха можно избежать не простым накоплением систем, а полноценным запуском экономики. Накопительные пенсии нужны Украине. Но очевидно, что они должны быть внедрены другим путем. Особенно учитывая будущее ухудшение демографической ситуации", - заявил эксперт.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко