В Минфине отмечают, что в 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине более 1,5 млрд долл. для финансирования госбюджета Украины.

Украина получит от Всемирного банка заем в 500 млн долл. под гарантии Великобритании.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Сумма займа составляет 500 млн долл.

"Кредитные средства будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании: срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25 % годовых", - информирует Минфин.

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Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

В Минфине отмечают, что в 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине более 1,5 млрд долл. для финансирования госбюджета Украины.

Международная помощь для Украины

В октябре стало известно, что в течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.

Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.