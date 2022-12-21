Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении Украины.

Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

Как сообщает Reuters, пакет включает дополнительный займ в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития Всемирного банка, который поддерживается гарантией Великобритании.

Кроме того, туда включен новый проект по восстановлению и улучшению доступа к медицинской помощи и удовлетворению потребностей в медицинских услугах, связанных с войной.

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"Вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети", – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Помощь Украине от Всемирного банка

16 декабря Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление страны.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно возрастут". Он также отметил, что учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогой, стоимость возобновления этих работ будет огромной.

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