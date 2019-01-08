В ПЦУ объяснили, почему Епифаний поминал патриарха Кирилла на литургии с томосом

Русская православная церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение её предстоятеля, поскольку он канонически не осужден - необходимо.

Поминовение митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием предстоятеля Русской православной церкви Кирилла во время литургии в Софийском соборе 7 января было сделано в соответствии с обязанностями, прописанными в томосе об автокефалии.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

«Во время литургии предстоятель поместной церкви на великом входе поминает предстоятелей других поместных православных церквей в соответствии с диптихом. Такая обязанность указана и в томосе: «каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать согласно древним преданиям святых отцов наших: вселенского патриарха, блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптихов, в соответствии с каноническим порядком», - отметил архиепископ.

По его словам, Русская православная церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение её предстоятеля, поскольку он канонически не осужден - необходимо, потому что этим, несмотря на имеющиеся споры, удостоверяется единство церкви.

«Такое поминовение принципиально отличается от того, как поминают патриарха Кирилла в Московском патриархате - там о нём молятся, как о своем главе, признавая тем самым свой ему подчинение», - подчеркнул он.

Поэтому то, как отмечает архиепископ, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, выполняя свои обязанности и на основании, в частности, томоса, упоминает имя предстоятеля РПЦ - не значит согласия с позицией или действиями последнего.

«Так же церковь, по приказу писания, молится и за власть - хотя власть эта может быть, как в Древнем Риме, и властью гонителей-язычников. Определенной светской аналогией является взаимное признание государств и их лидеров. Справедливо утверждая, что Российская Федерация во главе с её президентом - агрессор и оккупант, Украина не отбрасывает самого факта, что такое государство и его руководитель - есть. В отличие от таких псевдогосударств, как «ДНР» или «ЛНР», которые никакого признания не имеют и не могут иметь», - резюмировал архиепископ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

***В диптихах - списках православных автокефальных и автономных церквей - а значит, и при распределении мест на Соборах в рамках межцерковного этикета, каждой церкви отведено место в общем ряду; эти места в диптихах, называемые «рангами чести», лишены догматического значения, а обусловлены исторически: древностью церквей, хронологической последовательностью провозглашения их автокефалии, политическим значением городов с кафедрами первых епископов. Диптихи, принятые в разных церквях, отличаются друг от друга.