Это является последним траншем грантовых средств с 4,5 млрд долл., которые были предоставлены через целевой фонд Всемирного банка.

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долл. из целевого фонда Всемирного банка.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, он является последним траншем грантовых средств из 4,5 млрд долл., которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Данные грантовые средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей для нашей страны. Это позволит нам и в дальнейшем обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощи для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Указанные грантовые средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПО и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ожидает получить от Европейского Союза 5 млрд евро до конца сентября, а 3 млрд евро - до конца октября-ноября.

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