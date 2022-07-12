Это уже второй грант США за последние две недели, сумма помощи составила $3 млрд.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Это уже второй грант США за последние две недели, сумма помощи составила $3 млрд.

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма пособия составила 3 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку.

1.7 billion dollars of grant aid came to the Ukrainian budget from the Trust Fund of the @WorldBank and @USAID. This is the second US grant in the last two weeks, the total amount of aid is to 3 billion dollars. Grateful to 🇺🇸 & @POTUS for incredible support. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Война в Украине и помощь США:

В мае 2022 года Украина получила от международных партнеров менее $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд.

В июне 2022 года представитель Государственного департамента США Дерек Хоган заявил, что США планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета.

В июне, по словам министра финансов Сергея Марченко, сумма помощи должна была увеличиться до $4,8 млрд.

9 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина получит безвозвратный грант на $1,7 миллиарда.

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