Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, страна-агрессор провела платежи на сумму 234,85 млн. долларов по внешнему долгу в рублях.

Данная ситуация означает невыполнение обязательств и, как следствие - дефолт. Об этом сообщило Министерство финансов страны-оккупанта.

"Денежные средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году на сумму 12,51 млрд. руб. (эквивалент 234,85 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", – заявили в российском ведомстве.

При этом страна-агрессор не признает факт приближающегося дефолта и считает обязательства выполненными в полном объеме. Однако оба выпуска номинированы в долларах, и выплаты по ним должны быть произведены в долларе. Погашение долга в другой валюте для инвесторов не считается исполнением обязательств.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

В случае, если проспекты эмиссии не предусматривают рублевые выплаты, а валютные не поступят на счета кредиторов до конца льготного периода сроком в месяц, это будет означать дефолт России.

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