Столица перечислила в госбюджет за три квартала минувшего года на помощь военным больше, чем все остальные громады вместе

За три квартала 2024 года 262 украинские громады перечислили в государственный бюджет в виде субвенции на поддержку Сил обороны более 8,5 млрд грн. В том числе Киев уплатил почти 4,4 млрд грн – больше, чем все остальные громады, которые предоставили сведения. Об этом говорится в исследовании Центра развития инноваций и ОО "Голка".

"Если проанализировать суммы, которые громады вернули из местного бюджета в виде субвенций на поддержку сил обороны именно в государственный бюджет для дальнейшего распределения, то рейтинг возглавляет Киев. Из столичного бюджета в государственный, согласно планам города, должно было поступить за прошлый год более 4,4 млрд грн", - говорится в исследовании.

Согласно инфографике, за I–III кварталы 2024 года госбюджет получил от 262 громад 8 млрд 572 млн грн. В том числе от столицы – 4 млрд 435 млн, а от всех остальных – 4 млрд 137 млн грн. То есть Киев передал в госбюджет больше, чем все остальные громады, предоставившие сведения.

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В целом с января по сентябрь 2024 года 262 украинских громады потратили на собственную безопасность и передали в государственный и областные бюджеты на поддержку защитников 25 млрд грн. В том числе 9 млрд было потрачено на собственные нужды безопасности, а 15 млрд – на Силы обороны. В исследовании отмечается, что общая сумма по Украине может быть значительно больше, ведь сведения предоставили не все громады.

Кроме того, в данных, которые удалось собрать за три квартала прошлого года, не исследовали, сколько средств было истрачено на работу чрезвычайщиков, помощь семьям военнослужащих и др. Подсчитывали только средства на помощь силам обороны.

При этом громады продолжали помогать ВСУ, несмотря на то, что государство изъяло у них "военный" и "силовой" НДФЛ, отмечается в сообщении.

"Громады продолжают помогать фронту даже после того, как государство забрало "военный" НДФЛ и полностью взяло на себя эту функцию. Действительно, оборона – это функция государства, и средства на оборону должны быть именно в госбюджете. Но громады продолжают помогать фронту устранять последствия вооруженной агрессии. И это понятно. Нацбезопасность сейчас – это ценность для всех", - отметил заместитель директора Центра развития инноваций Михаил Лейченко.

Исследования проводили Центр развития инноваций совместно с общественной инициативой Голка. Проанализирована информация, котору предоставили 262 громады из 24 областей. В частности, 20 областных центров.

Ранее сообщалось, что всего Киев в 2024 году потратил на помощь Силам обороны около 10 миллиардов гривен из своего бюджета. Это наибольше из всех регионов Украины. В частности, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что столица передала военным более 14 000 БпЛА разных типов, более 100 автомобилей, а также системы РЭБ, средства связи и другое снаряжение. Еще более 3000 дронов, снаряжение и броневики "Кобра" были приобретены за внебюджетные средства.