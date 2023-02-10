Эти средства направят на социальные программы, образование, медицину.

Кабинет министров одобрил решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 6 млрд долларов.

"Это средства, которые мы так же направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через Фонд доноров, который администрируют Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн долларов от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Также премьер сообщил, что с начала этого года международные партнеры уже предоставили Украине 4,2 млрд долларов.

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Международная финансовая помощь Украине: детали

В этом году дефицит бюджета Украины составляет около 38 млрд долларов.

Сегодня, 10 февраля, Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов, который направлен на ремонт и обновление транспортной инфраструктуры Украины, которая пострадала в результате войны.

21 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

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