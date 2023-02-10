Транспортная сеть Украины понесла значительные прямые убытки, которые составляют более 29,9 млрд долл.

Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов, направленном на ремонт и восстановление транспортной инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате войны.

Как сообщила пресс-служба банка, более 2 100 сел, которые были деоккупированы, сталкиваются с проблемой нарушения транспортных путей из-за войны. Транспортная сеть Украины понесла значительные прямые убытки, которые составляют более 29,9 млрд долл. Экономический же вред от нарушения работы транспорта дополнительно составил 26,1 млрд долл. по состоянию на 1 июня 2022 года.

"Цель проекта – поддержка оказания неотложной гуманитарной помощи и восстановления, а также увеличение пропускной способности импортных и экспортных коридоров. Грантовое финансирование для этого проекта предоставляется в рамках Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, вскоре ожидается поступление дополнительного финансирования в размере до 535 миллионов долларов США", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это вторая масштабируемая поддерживаемая Всемирным банком операция в рамках деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, утвержденная в течение последних двух месяцев и которая мобилизует ресурсы партнеров с помощью инновационного рамочного подхода. Первая была утверждена в декабре и сосредоточена на восстановлении медицинской инфраструктуры и предоставлении услуг в секторе здравоохранения.

Помощь Украине от Всемирного банка

16 декабря 2022 года Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление страны.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно возрастут". Он также отметил, что учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогой, стоимость возобновления этих работ будет огромной.

21 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

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