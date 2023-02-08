Президент США Джо Байден отметил, что Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Об этом он заявил во время выступления перед обеими палатами Конгресса, сообщает Голоса Америки.
"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.
По словам американского лидера, США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ. Он добавил, что война РФ в Украине и коронавирус вызвали глобальную инфляцию.
"Инфляция - это глобальная проблема, из-за пандемии и из-за того, что война Путина разрушила поставки энергии и продовольствия", - отметил Байден.
Президент США уверен, что вторжение Путина в Украину - это тест, во время которого Америке стоит ответить на важные для себя вопросы.
"Мы сохраним наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, пресекая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали", - заявил Байден.
Война в Украине: поддержка США
Напомним, что Украине удалось разблокировать вопрос передачи почти всех необходимых в войне видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.
3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. При этом сроки поставки официально озвучены не были.
Ранее Байден объяснил, почему Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16, Он считает, что они должны остаться в стране.