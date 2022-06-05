Украинцам планируют списать долги по ипотечным кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил механизм, что делать человеку с разрушенным имуществом, которое было в кредите.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Даниил Гетманцев.

"Во-первых хочу отметить, что речь идет лишь о добросовестных должниках. То есть тех, кто обслуживал свой долг, то есть не имел задолженности в мирное время. Но на сегодня имеет задолженность в связи с тем, что его имущество изуродовано или разрушено. Соответственно это необходимо доказать документами и на этом основании получить списание этой задолженности", - сообщил Гетманцев.

Кроме того, он добавил, если украинский военный пребывает на передовой и рискует своей жизнью, защищая Украину, то ни один банк не может требовать у него просроченную задолженность на период военных действий и шесть месяцев после этого.

Как сообщал УНИАН, украинцам планируют списать долги по ипотечным кредитам, жилье по которым было уничтожено во время русского военного вторжения.

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