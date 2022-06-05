Соответствующий законопроект планируют внести в Раду на следующей неделе.

Украинцам планируют списать долги по кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий. В ВР внесем законопроект в течение следующей недели", - отметил Гетманцев.

Напомним, 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Нанесенный войной ущерб украинской инфраструктуре, по предварительным оценкам экспертов, превышает 600 млрд долларов.

По оценкам Международной организации по миграции, из-за вторжения России в Украину более 8 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.

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