Из них 300 предприятий уже работают.

Уже 500 предприятий из разных регионов Украины перемещены в западные области в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

"В условиях военного положения продолжаем работать над сохранением украинского бизнеса, который находится в зоне боевых действий. Уже полтысячи предприятий перемещены в безопасные локации", - написал он.

Гетманцев также отметил, что 300 из этих предприятий уже продолжили свою работу.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Кабинет министров с начала полномасштабной войны начал принимать заявки по эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины. Предприятиям создаются условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.