ЕС запретил грузовикам из России и Беларуси, кроме тех, что перевозят лекарства, почту или нефтепродукты, въезжать или оставаться на территории блока.

На польско-белорусской границе образовалась огромная очередь из белорусских и российских грузовиков, которые пытались покинуть ЕС до начала действия новых санкций.

Об этом сообщает BBC.

Накануне дедлайна линия из грузовиков растянулась до 80 км, некоторые застряли до 33 часов.

ЕС запретил грузовикам из России и Беларуси, кроме тех, что перевозят лекарства, почту или нефтепродукты, въезжать или оставаться на территории блока.

Кадры с беспилотников зафиксировали длинные транспортные очереди в ночь накануне вступления в силу новых санкций.

"Ехать еще много километров, поэтому это нереально", - поделился с журналистами водитель белорусского грузовика.

Неизвестно, что произойдет с тысячами грузовиков, которые так и не успели покинуть зону ЕС. Возможно, часть из них конфискуют местные власти.

Как писал УНИАН, украинцы, которые были вынуждены покинуть Родину из-за войны, уже второй месяц активно блокируют выезды грузовиков из Польши в сторону России и Беларуси, создавая огромные пробки.

Санкции против России

Новые сокрушительные санкции были введены Западом против России в качестве ответа на полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля.

Сейчас введено уже пять пакетов, включающих, в частности, закрытие воздушного пространства для российских самолетов, ограничение на оборот валюты в стране и запрет ввоза российского угля.

В шестой пакет санкций ЕС войдет, в том числе, нефтяное эмбарго.

В то же время, по мнению министра обороны Эстонии, Россия еще не почувствовала весь эффект наложенных на нее санкций.

Из-за проблем с импортом заводы России вынуждены были приостановить производство нового наступательного вооружения на неопределенный срок.

По прогнозу Moody'S, дефолт России может произойти уже 4 мая, если Москва не выплатит долг в долларах.

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