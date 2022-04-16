По мнению главы оборонного ведомства Эстонии, война вряд ли закончится в ближайшее время.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявляет, что нынешние санкции против России имеют слабый эффект.

Об этом Лаанет рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло относительно мало времени, и поэтому мы пока видим слабый эффект", - сказал Лаанет.

Министр обороны Эстонии видит возможности для усиления санкций против РФ, в частности, путем введения эмбарго на российскую нефть и газ. Поскольку, продолжая покупать российские энергоресурсы, "Европа финансирует войну в Украине".

Лаанет также отметил, что война вряд ли закончится в ближайшее время, и призвал к дополнительным операциям НАТО в Восточной Европе.

По его словам, глава Кремля постоянно проверяет "красные линии" и испытывает границы западных государств. Не понятно, что творится в голове Путина. Однако история показала, что его нужно остановить раньше времени.

"Если Запад или НАТО не остановят Путина, он будет продолжать и продолжать", – сказал Лаанет.

Лаанет "на сто процентов уверен", что Путин понимает лишь язык силы. Переговоры западных политиков относительно войны в Украине не смогли помешать президенту России реализовать свои планы в Украине.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что по мнению Соединенных Штатов, война России против Украины может продолжаться до конца 2022 года. Как пишет CNN со ссылкой на источники, и в США и в Европе все чаще соглашаются с мнением, что краткосрочного завершения российской агрессии не видно.

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