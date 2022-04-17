Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы включить нефть в новый санкционный пакет, отметила председатель Еврокомиссии.

Новые санкции в отношении Российской Федерации будут направлены против нефти, а также банков, в частности, "Сбербанка".

Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы нефть могла быть включена в будущий пакет ограничительных мер, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag, пишет Reuters.

По ее словам, "Сбербанк" пока не попал под санкции, поскольку является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС покупают у РФ.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики", - рассказала еврочиновница о будущих санкциях против России.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Одессе, Житомире и Сумах.

Ряд государств, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать РФ новыми санкциями. Уже введены в действие пять санкционных пакетов.

В частности, с середины марта от международной межбанковской системы платежей SWIFT решили отключить семь российских банков - "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

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