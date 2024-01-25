По базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долларов.

Международная финансовая поддержка Украины в 2024 году будет сохраняться, хотя и в меньших объемах, что позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

"Благодаря внешней поддержке и последовательной политике НБУ международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли 40,5 млрд долл. международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и в дальнейшем. Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена в ближайшие месяцы", - сказал Пышный.

Он отметил, что по базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долл. США в виде внешних кредитов и грантов.

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Также глава НБУ подчеркнул, что по мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных нужд, поэтому объемы официального внешнего финансирования будут постепенно уменьшаться (до около 25 млрд долл. в 2025 году и 12 млрд долл. в 2026 году).

"В то же время этой помощи будет хватать для поддержания достаточного уровня международных резервов. Прогнозируется, что их объем будет колебаться в пределах 37-42 млрд долл. В течение 2024-2026 годов и будет достаточным для обеспечения курсовой устойчивости. Вместе с внутренними рыночными привлечениями международная поддержка также позволит профинансировать все еще значительные фискальные потребности правительства", - сказал Пышный.

Международная финансовая помощь

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный отмечал, что критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается и не нужно преуменьшать значение этого источника. Ведь Украина из-за полномасштабного вторжения Украина потеряла треть ВВП, 20% территории, а миграционный поток стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Министр финансов Сергей Марченко в конце декабря 2023 года выражал уверенность, что Украина получит необходимое финансирование в 2024 году, но есть вопросы относительно своевременности и ритмичности поступлений. В связи с этим могут возникнуть риски в первые два места 2024 года.

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