По словам главы Нацбанка, критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается.

Полномасштабное вторжение РФ ослабило украинскую экономику. В частности, была потеряна треть валового внутреннего продукта. А вынужденная эмиссия в 2022 году вызвала рост инфляции. В то же время в условиях войны важно получать необходимую финансовую помощь. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью каналу "Мы – Украина".

"Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается и не нужно уменьшать значение этого источника. Он является для нас принципиально важным. Ведь Украина из-за полномасштабного вторжения Украина потеряла треть ВВП, 20% территории, а миграционный поток стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Это огромная глобальная катастрофа, от которой Украина продолжает страдать", – указал глава НБУ.

По его словам, последние два года Нацбанк делал все для того, чтобы унять последствия беспрецедентной и вынужденной эмиссии 2022 года и чтобы они не создали деструктивных последствий для финансовой стабильности.

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"Инфляция 2022 года и высокая инфляция в начале этого года как раз являются последствиями того, что Украина для финансирования бюджета войны должна была напечатать 400 млрд грн. Мы получили в 2022 году беспрецедентные на тот момент объемы финпомощи – 32 млрд долларов, но их предоставили в конце третьего в четвертом кварталах. А жить ... нужно было в течение всего года", – подчеркнул пышный.

Он также добавил, что в 2023 году НБУ не осуществлял эмиссию гривны для покрытия дефицита бюджета.

"Мы 2023 год прожили без единой эмиссионной гривны. Бюджетный дефицит финансируется не за счет печати денег – и это была стратегическая цель, которую я как глава Нацбанка и команда ставили перед собой. Мы нашли полное понимание в экономическом блоке правительства относительно того, насколько это важно – отказаться от эмиссионного финансирования государственного бюджетного дефицита", – отметил банкир.

Финансирование бюджета

Ранее УНИАН писал, что по словам Пышного, Национальный банк не видит причин для возвращения к практике эмиссионного финансирования дефицита бюджета. Несмотря на риск ритмичности поступлений, ситуация находится в определенной стратегической рамке, поэтому монетизация бюджетного дефицита не понадобится.

В то же время в 2024 году Украине нужно на следующий год меньше денег от международных партнеров, чем ожидалось. Потребность во внешнем финансировании в следующем году будет достигать 37,3 млрд долларов США. Цифра верифицирована экспертами МВФ. Это на 4 млрд долларов меньше, чем планировалось.

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