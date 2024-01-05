Резервы выросли благодаря валютным поступлениям от международных партнеров.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года составили 40,51 млрд долл. В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря поступлением от международных партнеров, превысившим чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В целом динамику резервов в декабре 2023 года определял ряд факторов. Это, в частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,546 млрд долларов от международных партнеров. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте при этом было выплачено 708,2 млн долл.

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Также динамику резервов определяли операции Нацбанка на валютном рынке Украины. Регулятор продал 3,559 млрд долл. и выкупил в резервы 6,1 млн долл. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 3,553 млрд долл. США, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем.

"Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности, из-за активизации бюджетных расходов в конце года", – пояснили в НБУ.

Также регулятор отметил, что в течение 2023 года международные резервы Украины увеличились на 42%.

"В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд долл. Наибольшая финансовая помощь поступила от Европейского Союза – 19,7 млрд долл., через трастовый фонд Всемирного банка – 16,4 млрд долл., от МВФ – 4,5 млрд долл. и Канады – 1,8 млрд долл.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Золотовалютные резервы Украины

По состоянию на 1 декабря 2023 года международные резервы Украины составили 38,785 млрд долларов. В ноябре они снизились на 0,5%, или $188 млн.

В июле 2023 года золотовалютные резервы достигли 41,72 млрд долларов, тогда они второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

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