Эксперт считает, что резких изменений на рынке можно не ждать.

Валютный рынок в Украине в начале апреля будет относительно спокойным. На данный момент отсутствуют факторы, которые могут кардинально изменить ситуацию.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что по итогам марта по сравнению с февралем курс доллара может прибавить максимум 1%.

По мнению банкира, в период с 31 марта по 6 апреля курс доллара будет находится в пределах 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 6 апреля включительно будут стоить 4140 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41400 – 42000 гривень.

Аналитик Алесей Козырев считает, что наличный курс доллара в Украине в апреле будет находиться в пределах коридора покупки и продаж 40,90 - 42,25 гривни за доллар, а курс евро - 43,80 - 46 гривни за евро.

При этом он ожидает, что на межбанке будут следующиме показатели - 41,15 - 42 гривни за безналичный доллар и 44,07 - 45,86 гривни - за евро.

По его словам, в условиях жестких валютных ограничений и стабильного поступления западной финансовой помощи Национальный банк Украины имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривни

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