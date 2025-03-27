В начале апреля валютный рынок будет сохранять относительное спокойствие.

Сейчас есть все признаки того, что на валютном рынке на следующей неделе сохранится относительное курсовое спокойствие, а курсовые колебания будут находиться в диапазоне 41,4-41,8 грн/долл.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, таким образом, по итогам марта по сравнению с февралем курс доллара может прибавить максимум 1%, а с начала года курс не превысит показатели точки "старта".

По словам банкира, три главных фактора, "терапевтически" влияющих на валютный рынок, будут действовать и в течение следующей недели:

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Эффективные монетарные меры Нацбанка направлены на уменьшение ценового "давления" и поддержания стабильности гривни (прежде всего речь идет об увеличении учетной ставки: с декабря по март регулятор трижды увеличивал учетную ставку с 13% до 15,5%). Стратегия НБУ на валютном рынке: действие режима "управляемой гибкости". Этот режим позволяет уравновесить спрос и предложение через валютные интервенции, соответственно уменьшается амплитуда текущих курсовых изменений. Экономические обстоятельства - постепенное развитие экономики, несмотря на сложные военные условия.

"Стоит отдельно сказать о курсе евро. Напомню, что таможенные баталии затронули также страны ЕС (на алюминий и сталь США ввели пошлину в размере 25%). Соответствующие шаги предпринял и ЕС, применив пошлину на американскую продукцию. Именно поэтому, вполне вероятно, что соотношение курсов доллар/евро существенно не изменится: 1 доллар будет равен 0,9-0,95 евро", - сказал эксперт.

В то же время, по словам Лесового, и на украинском рынке не стоит ожидать сногсшибательных изменений: как и раньше, разница между курсами доллара и евро будет находиться в пределах 3,3-4 гривни, что соответствует 7,8-10% от курса доллара.

С 31 марта по 6 апреля, по прогнозу банкира:

коридоры валютных изменений составят 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/долл и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке);

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от курса, установленного на понедельник.

"Таким образом, в начале апреля валютный рынок будет сохранять относительное спокойствие, а какие-либо факторы, которые могут коренным образом повлиять на такую достаточно комфортную как для покупателей, так и для продавцов ситуацию, пока отсутствуют", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 28 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,95 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,15 до 41,85 грн/долл.

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