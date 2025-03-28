НБУ имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривни, уверен аналитик.

Наличный курс доллара в Украине в апреле будет находиться в пределах коридора покупки и продаж 40,90-42,25 грн/долл., а курс евро - 43,80-46 грн/евро. Как прогнозирует аналитик Алесей Козырев, это наиболее вероятный сценарий, учитывая корреляцию котировок межбанка и наличного рынка.

"Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро - от 20 до 40 копеек", - отметил эксперт.

Что касается котировок курсов на межбанке, то, по прогнозу аналитика, в сложившейся ситуации достаточно комфортный сценарий - это коридор в 41,15 - 42 гривень за безналичный доллар и 44,07 - 45,86 гривень - за евро.

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"В условиях жестких валютных ограничений и стабильного поступления западной финансовой помощи НБУ имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривни", - отметил Козырев.

При этом он добавил, что не ждет от Нацбанка существенных послаблений валютных ограничений в следующем месяце, учитывая военные риски, а также геополитическую неопределенность и пока достаточно туманные перспективы по финансированию Украины международными партнерами в 2026 году.

Курс доллара в Украине 31 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 31 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,75 грн за один евро.

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